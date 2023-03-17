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Засипали проханнями. Російські компанії у відчаї просять Казахстан допомогти обійти санкції

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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казахстан
Фото: Depositphotos

Російські компанії за останні тижні засипали партнерів із Казахстану проханнями допомогти в обході західних санкцій, імпортувавши вкрай необхідні товари.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Як пише агенція, кількість запитів росіян про допомогу зростає. Такий підвищений інтерес Росії може бути пов’язаний з інформацією про плани Туреччини посилити контроль за транзитом санкційних товарів.

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– Джерела розповіли, що у росіян дуже довгий список покупок, який охоплює промислове обладнання, залізничні підшипники, сучасну електроніку, радіоапаратуру, турбіни, деталі для літаків, сировину і навіть матеріали для банківських карток, – пише видання. 

Один із казахських підприємців розповів Reuters, що йому запропонували $1 млн, якщо він допоможе перевезти вантажівки з рідкоземельними металами з Австралії.

– Деякі російські фірми намагаються встановити довгострокові партнерські відносини у “сфері порушення санкцій”. Рівень торгівлі між Росією і Казахстаном настільки зріс, що казахстанська митниця перевантажена, – зазначає видання. 

Часто в товарах є підсанкційні компоненти, але самі по собі прямо вони не заборонені. Інше джерело повідомило, що російські банки імпортують через Казахстан обладнання та пластмаси, необхідні для виробництва банківських карток.

Як зауважили журналісти  Reuters, уряд Казахстану не відповів на запит видання про надання коментарів. 

Росія залишається найбільшим торговим партнером країни. Минулого року казахстанський експорт у РФ зріс на чверть – до $8,8 млрд. 

Також зросли продажі деяких товарів. Наприклад, експорт підшипників подвоївся до $111 млн.

Нагадаємо, Європейський Союз планує створити чіткішу правову базу для запровадження санкцій проти членів родин підсанкційних російських олігархів.

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Джерело: Reuters
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