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Історія “геройської” здачі в полон у непритомному стані: росіяни скаржаться на пияцтво у підрозділах

Юля Захарченко, редакторка стрічки
російські солдати
Фото: Depositphotos

Російські військові скаржаться на все більше випадків алкоголізму серед особового складу – це призводить до того, що вони потрапляють в полон.

Про це свідчить розмова двох військовослужбовців РФ, які обговорювали пияцтво в підрозділі та подальше висвітлення керівництвом таких ситуацій як “героїчних” вчинків, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

– Він там у травні зник. Ну не зник, а п’яний поїхав за горілкою та звернув не туди. Він вже розвинув історію геройської смерті. Геройської здачі в полон у непритомному стані. Тепер всі чекають назад “героя”, – розповів один з російських окупантів.

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У Головному управлінні розвідки наголосили, за кожен воєнний злочин Російської Федерації проти України буде справедлива відплата.

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Джерело: Міноборони
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