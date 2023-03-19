Мітинги у Парижі: поліція заборонила збиратися на двох локаціях

Березень, 18 в 22:34

У Парижі на площі Згоди та в районі Єлисейських полів поліція заборонила мітинги. Це дві основні локації протестів проти пенсійної реформи.

Зазначається, що протягом останніх двох вечорів люди збиралися на вулицях, протестуючи проти законопроекту про пенсійну реформу, який підвищить вік виходу на пенсію з 62 до 64 років.

– Через серйозні ризики порушення громадського порядку і безпеки будь-які збори на площі Згоди та її околицях, а також в районі Єлисейських полів заборонені, – заявила поліція.

Але, це рішення не зупинило демонстрантів, які вийшли на вулиці в інших місцях з транспарантами та профспілковими прапорами. Рано вранці 18 березня противники пенсійної реформи увійшли в торговий район Les Halles у центрі Парижа.

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По всій країні відбуваються нові демонстрації, а в Парижі очікується, що великий мітинг розпочнеться о 18:00 на площі Італії.