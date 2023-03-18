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Німеччина хоче закупити цивільні гелікоптери Airbus і переобладнати в бойові – ЗМІ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Німеччина хоче закупити цивільні гелікоптери Airbus і переобладнати в бойові – ЗМІ
Фото: Держприкордонслужба

Міністерство оборони Німеччини планує придбати 82 цивільних гелікоптери Airbus і переобладнати деякі з них у бойові, щоб замінити старіші багатоцільові винищувачі Tiger.

За даними іноземних видань, Німеччина хоче придбати Airbus H-145M за понад €3 млрд та озброїти 24 з них протитанковими ракетами, щоб використовувати для бойових дій замість Tiger.

Журналісти дізналися, що у розпорядженні Повітряних сил Німеччини зараз є 51 Tiger, проте лише частина з них одночасно перебуває в строю.

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Водночас гелікоптери Airbus схвалені для військового використання, але не є бойовими. Бундесвер має занепокоєння, чи здатні машини вести бій і захистити екіпаж.

У листі технічної служби ЗС Німеччини з питань авіації та аеронавігаційного обладнання до Міністерства оборони йдеться, що Бундесвер вважає заплановану закупівлю лише політичним рішенням, ігноруючи актуальні потреби.

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Джерело: Business Insider
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