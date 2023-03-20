Країни G7 відклали перегляд стелі цін на російську нафту – Bloomberg

Березень, 20 в 18:56

Країни Великої сімки (G7) навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту цього тижня, попри те, що нафта продається значно нижче поточного порогу в $60.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Країнам-членам ЄС було повідомлено про те, що G7, яка є відповідальною за встановлення та зміну ліміту цін, мало зацікавлена у зміні цінових рівнів на даному етапі.

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Переговори між Єврокомісією та G7, ймовірно, продовжаться після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Раніше країни Великої сімки погодилися переглянути рівень цін у середині березня. Законодавство ЄС передбачає, що метою має бути утримання порогового значення на 5% нижче середніх ринкових ставок.

Звіт Міжнародного енергетичного агентства минулого тижня показав, що в лютому російська нафта та нафтопродукти продавалися за ціною, нижчою за максимальну.

Середньозважена експортна ціна нафти РФ становила $52,48 за барель без урахування витрат на доставку та страхування.

За даними МЕА, нафта Urals, ключова експортна суміш Росії, продавалася за $45,27 на ринку Чорного моря.

Водночас такі суміші, як ESPO, Sakhalin і Sokol, призначені для відправлення в Азію, продавалися значно вище верхньої межі.

Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на зниженні верхньої межі ціни щонайменше до $49, щоб створити додатковий тиск на фінанси Росії.