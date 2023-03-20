Березень, 20 в 14:28

Очільник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель сподівається, що до 20 березня блок погодить угоду про закупівлю боєприпасів для України.

Про це повідомляє CNN.

За словами Жозепа Борреля, можуть виникнути труднощі з продовженням постачання озброєння для ЗСУ, якщо сьогодні важливого рішення не буде досягнуто.

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– Разом міністри (закордонних справ і оборони), я сподіваюся, завершать роботу над угодою про надання Україні боєприпасів, – сказав глава європейської дипломатії.

Міністри оборони країн ЄС раніше в березні узгодили план на 2 млрд євро для закупівлі 155-мм артилерійських снарядів і відправлення більшої кількості боєприпасів в Україну з наявних запасів.

Остаточне рішення очікується сьогодні.

9 березня у Стокгольмі міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні необхідний мільйон боєприпасів якомога швидше.