Березень, 20 в 19:49

У США прокурори можуть пред’явити звинувачення в рекеті та змові у зв’язку зі спробою 45-го президента країни Дональда Трампа скасувати результати президентських виборів у штаті Джорджія в 2020 році.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерело, обізнане з розслідуванням.

Розслідування здійснює прокуратура міста Атланта – адміністративного центру штату Джорджія.

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Слідчі мають велику кількість суттєвих доказів, пов’язаних із можливою змовою всередині та за межами штату: записи телефонних розмов, електронні листи, текстові повідомлення, документи та покази свідків.

Спеціальне велике журі в Атланті протягом приблизно семи місяців заслухало покази 75 свідків, зокрема деяких із найближчих радників Трампа. За підсумками слухань було рекомендовано затвердити одразу кілька обвинувальних актів.

За даними джерел, окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс може висунути звинувачення у цій справі вже навесні.

Слідчі мають принаймні три записи розмов, які свідчать про тиск Трампа на офіційних осіб Джорджії. Йдеться, зокрема, про телефонний дзвінок, який він здійснив спікеру Палати представників штату, щоб домогтися скликання спеціальної сесії для скасування перемоги демократа Джо Байдена на виборах 2020 року.

Вілліс розпочала розслідування на початку 2021 року. Це сталося незабаром після оприлюднення телефонної розмови, під час якої Трамп тиснув на секретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, щоб той “знайшов” голоси виборців для його перемоги на президентських виборах.

Розслідування також охоплює неправдиві заяви про начебто фальсифікацію виборів, спроби неуповноважених осіб отримати доступ до машин для голосування в одному з округів Джорджії, а також погрози та переслідування працівників виборчих дільниць.

Раніше Вілліс заявляла, що розслідування містить потенційне “підбурювання до фальсифікації виборів, неправдиві заяви, адресовані державним і місцевим органам влади, змову, рекет, порушення присяги”.

Звинувачення в рекеті дозволяють прокурорам висувати звинувачення одразу проти кількох осіб. За даними телеканалу, Вілліс могла б спробувати довести, що Трамп та його союзники були частиною злочинної організації, яка пробувала чинити тиск на державних чиновників та вплинути на президентські вибори 2020 року.

Співрозмовник CNN запевнив, що потенційне обвинувачення проти Трампа в Нью-Йорку не вплине на темпи ухвалення рішення щодо висунення звинувачень у Джорджії.

Днями Дональд Трамп оголосив, що у вівторок, 21 березня, його начебто мають арештувати, а рішення ухвалить окружний прокурор Мангеттена (Нью-Йорк).

За даними ЗМІ, ця справа може стосуватися порушення правил фінансування передвиборчої кампанії: виплати грошей “за мовчання” жінкам, які стверджували, що мали сексуальні контакти з Трампом.