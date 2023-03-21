До Польщі прибув таємно чартерним літаком: ЗМІ розкрили деталі маршруту Кісіди в Україну

Березень, 21 в 14:57

Візит до України прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди був незапланованим, а переліт таємним.

Про це пише видання The Japan Times, розкриваючи деталі того, як було організовано поїздку.

Японські журналісти називають візит несподіваним, а також зазначають, що Кісіда останній лідер країни G7, який відвідав охоплену війною Україну.

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Напередодні Кісіда перебував з візитом в Індії та мав повернутися до Токіо, пише видання. Однак з Польщі він попрямував до України, прибувши зранку у вівторок до Києва.

На відео, знятому польськими репортерами NHK, видно, як Кісіда сідає у вагон потяга на станції у місті Перемишль.

До Польщі він прилетів з Індії таємно заброньованим літаком замість стандартного урядового літака. Чартерний літак вилетів з токійського аеропорту Ханеда близько 20:00 в неділю за місцевим часом, приблизно за три години до того, як урядовий літак з Кісідою вилетів до Індії.

Після завершення запланованих заходів в Індії прем’єр-міністр таємно сів на борт літака рано вранці у вівторок за японським часом.

Телеканал NHK повідомив, що літак, яким Кісіда прибув до Польщі, вміщує близько 10 осіб. Літак був тієї ж моделі, що й повітряне судно, яким користувався зірка японського бейсболу Сьохей Отані, коли повертався до Японії зі США на початку цього місяця.

Після телефонної розмови із Зеленським 6 січня Кісіда сказав, що його запросили відвідати Україну і що він серйозно розглядає це запрошення. Але низка труднощів, насамперед занепокоєння щодо складності збереження в таємниці розкладу та маршруту поїздки, стали перешкодою для більш раннього візиту.

— Головне в цій поїздці те, що вона нарешті відбулася. Це неабияке досягнення, адже для цього потрібно було подолати обмежувальні звичаї японського парламенту і задушливого консерватизму бюрократичної системи країни. Кісіда заслуговує на похвалу за те, що наполягав на своєму, – сказав Джеймс Д. Браун, професор політології в Університеті Темпл в Японії.

Як пише видання, візит японського прем’єра до української столиці збігся з поїздкою китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. Такий візит є показовим, оскільки тема України обговорюватиметься на саміті G7, який відбудеться у Хіросімі у травні цього року.

У Токіо посол США в Японії Рам Емануель заявив, що новини дня свідчать про “два дуже різних європейсько-тихоокеанських партнерства”.

— Прем’єр-міністр Кісіда здійснює історичний візит в Україну, щоб захистити український народ і просувати універсальні цінності, закріплені в Статуті ООН. Приблизно за 900 км від України в Москві формується інше і більш мерзенне партнерство, – написав Емануель у Twitter.

Фуміо Кісіда прибув до Києва 21 березня. На станції його зустріли посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі та перша заступниця очільника МЗС Еміне Джапарова.

Джерело: The Japan Times

Фото: Еміне Джапарова