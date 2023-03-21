Березень, 21 в 10:25

На сході України в боях загинув колишній військовослужбовець Сил оборони Нової Зеландії Кейн Те Тай (Kane Te Tai).

Про це повідомляє новозеландська радіостанція RNZ із посиланням на джерела.

Зазначається, що Кейн Те Тай перебував в Україні майже рік.

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Міністерство закордонних справ Нової Зеландії заявило, що їм відомо про загибель військового.

Кейн Те Тай став третім новозеландцем, який загинув на війні в Україні: Домінік Абелен загинув у серпні минулого року, і його тіло досі не знайдено.

Співробітник гуманітарної організації Ендрю Бегшоу загинув від артилерійського вогню у січні, коли намагався врятувати літню жінку з її будинку.