Громадянин Нової Зеландії загинув на війні в Україні – ЗМІ
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Фото: Depositphotos
На сході України в боях загинув колишній військовослужбовець Сил оборони Нової Зеландії Кейн Те Тай (Kane Te Tai).
Про це повідомляє новозеландська радіостанція RNZ із посиланням на джерела.
Зазначається, що Кейн Те Тай перебував в Україні майже рік.
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Міністерство закордонних справ Нової Зеландії заявило, що їм відомо про загибель військового.
Кейн Те Тай став третім новозеландцем, який загинув на війні в Україні: Домінік Абелен загинув у серпні минулого року, і його тіло досі не знайдено.
Співробітник гуманітарної організації Ендрю Бегшоу загинув від артилерійського вогню у січні, коли намагався врятувати літню жінку з її будинку.