Березень, 21 в 12:10

Своїм візитом до Москви китайський лідер Сі Цзіньпін хоче утримати РФ в таборі авторитарних країн. При цьому Пекіну вигідно, щоб російський диктатор Володимир Путін був ослабленим.

Таку думку висловив глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен в ефірі телеканалу ZDF.

– Він хоче мати слабкого Путіна. Він хоче підтримати його, щоб той міцно залишався в китайському таборі, – зазначив Гойсґен.

Він вважає, що саме через таку логіку Сі Цзіньпін, з одного боку, не закликатиме РФ вивести свої війська з України, але й не погодиться постачати Кремлю зброю через загрозу західних санкцій.

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Голова Мюнхенської конференції також переконаний, що лідер Китаю “ніколи не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю”.

– Зрозуміло, хто тут кухар, а хто офіціант, – наголосив він.

А в інтерв’ю німецькому телеканалу n-tv Гойсґен пояснив, що візит Сі Цзіньпіна до Путіна важливий для обох сторін. Кремлівський диктатор прагне продемонструвати населенню РФ, що країна-агресор не ізольована, попри видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт.

– Зараз він (Путін, – Ред.), так би мовити, прокажений серед міжнародної спільноти, – розповів глава Мюнхенської конференції.

Що стосується Китаю, то Росія для Пекіна, за словами Гойсґена, є “бюджетною автозаправкою”.

– Росія зараз є бюджетною автозаправкою для Китаю. Звичайно, Сі цінує це, – заявив він.

На думку Гойсґена, лідеру КНР потрібна Росія через системну конкуренцію зі США. Водночас через самоізоляцію Росії Путін зараз є “молодшим партнером” Китаю.

Як відомо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Росії з кількаденним візитом та вже зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Метою цього візиту в китайському МЗС називали “заклик до миру” та “сприяння переговорам”.

Раніше МЗС Китаю представило так званий мирний план, що стосується повномасштабної війни в Україні. У ньому Пекін пропонує “припинення вогню” та “мирні переговори” між Україною та РФ, однак не згадує, що спочатку Росія має вивести війська з нашої країни.

Джерело: Tagesschau, ZDF, Deutsche Welle