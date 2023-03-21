Березень, 21 в 7:38

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в понеділок Рада Євросоюзу домовилась опрацювати можливість збільшення Європейського фонду миру ще на 3,5 млрд євро.

З цього фонду виплачують компенсації країнам ЄС, які передають Україні боєприпаси в рамках проєкту Спільні закупівлі боєприпасів.

Про це Боррель заявив на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу і додаткового засідання із долученням міністрів оборони Євросоюзу.

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Боррель наголосив, що поки рішення Рада ЄС не ухвалювала, вона лише погодилася розглянути таку можливість.

– Рада ЄС погодилась розглянути можливість для подальшого збільшення загального фінансового потенціалу Європейського фонду миру на 3,5 млрд євро. Я не кажу, що Рада ЄС погодилась збільшити його, але розглянути це подальше збільшення, що є першим кроком для цього, – сказав Жозеп Боррель.

У березні 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення збільшити обсяг фінансування Європейського фонду миру до 7,979 мільярда євро до 2027 року, що має покрити додаткові фінансові потреби.

Також ухвалили виділення додаткових 2 млрд євро на артилерійські снаряди для України.