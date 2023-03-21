США прагнуть прискорити поставку танків Abrams в Україну – Кірбі

Березень, 21 в 15:41

Сполучені Штати Америки прагнуть прискорити постачання танків Abrams в Україну.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі телеканалу MSNBC, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Вашингтон працює над тим, щоб доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж планувалося раніше.

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— Ми працюємо над цим. Є деякі зміни, які ви можете внести в процес, щоб прискорити його, – сказав він.

На початку березня Кірбі заявляв, що Київ ще нескоро отримає американські бойові танки Abrams, і це може зайняти місяці.

За його словами, графік постачань танків Abrams відрізняється від графіку надання німецьких бойових танків Leopard.

Ще раніше заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун заявив, що Вашингтон розглядає варіант передання Україні танків Abrams із власних запасів.