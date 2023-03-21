США прагнуть прискорити поставку танків Abrams в Україну – Кірбі
Сполучені Штати Америки прагнуть прискорити постачання танків Abrams в Україну.
Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі телеканалу MSNBC, повідомляє Bloomberg.
За його словами, Вашингтон працює над тим, щоб доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж планувалося раніше.
— Ми працюємо над цим. Є деякі зміни, які ви можете внести в процес, щоб прискорити його, – сказав він.
На початку березня Кірбі заявляв, що Київ ще нескоро отримає американські бойові танки Abrams, і це може зайняти місяці.
За його словами, графік постачань танків Abrams відрізняється від графіку надання німецьких бойових танків Leopard.
Ще раніше заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун заявив, що Вашингтон розглядає варіант передання Україні танків Abrams із власних запасів.