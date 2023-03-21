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Столтенберг планує провести засідання комісії Україна-НАТО на рівні очільників МЗС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Засідання комісії Україна-НАТО на рівні очільників Міністерств закордонних справ планує провести генеральний секретар Північноатлантичного Союзу Єнс Столтенберг.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Брюселі.

– Я планую провести засідання на нашій зустрічі міністрів закордонних справ за декілька тижнів, – йдеться у заяві.

Столтенберг зазначив, що ця платформа демонструє підтримку України. Засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО заплановано на 4-5 квітня.

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За словами генсека НАТО, йому відомо про заперечення Угорщини щодо засідання, проте він сподівається, що питання національних меншин буде вирішено. Це може стати першим засіданням на рівні очільників Міністерств закордонних справ з 2017 року.

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