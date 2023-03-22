НАТО має бути готовим до тривалого протистояння в Україні – Каллас

Березень, 22 в 21:05

Країни-члени Північноатлантичного союзу мають бути готовими до тривалого протистояння з Росією. Відповідно, їм варто збільшити свої витрати на оборону.

Про це заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у соціальній мережі Twitter.

— Росія підготувалася до тривалого протистояння, і ми теж повинні, – написала вона.

Каллас зауважила, що Таллінн значно збільшив свій оборонний бюджет, і до 2024 року він досягне 3% валового внутрішнього продукту.

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Вона закликала партнерів по НАТО збільшити свої витрати на оборону до рівня, який раніше був рекомендований керівництвом блоку.

— 2% ВВП на оборону має бути мінімальним, а не стелею, – написала глава естонського уряду.

16 березня стало відомо, що уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги.

Цього разу він складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

Джерело: Кая Каллас