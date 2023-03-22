Путін спробує почати ще один наступ найближчим часом – Кірбі

Березень, 22 в 9:34

Найближчі тижні будуть “критичними” у війні в Україні, вважає офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

В інтерв’ю CNN він заявив, що російський диктатор Володимир Путін “спробує здійснити ще один наступ, можливо, за багатьма іншими напрямками”.

– Ми повинні переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього, – сказав Кірбі.

За його словами, США хочуть забезпечити українців усім необхідним для захисту від будь-якого нового російського наступу, а також мати гнучкість для “проведення власних наступальних операцій в потрібний час і в потрібному місці”.

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– Саме для цього ми зараз виводимо батальйони з України і проводимо з ними загальновійськові маневрені навчання… Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові до цих критично важливих тижнів і місяців, які чекають на них попереду, – додав представник Білого дому.

Напередодні Джон Кірбі сказав на брифінгу, що Володимир Путін усвідомлює, як погано у нього йдуть справи у війні проти України, наголосивши, що понад 50% території, яку РФ забрала у перші тижні і місяці, українці вже повернули.