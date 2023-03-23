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Факти / Світ / Світові новини

Україні потрібно більше снарядів, ніж виробляють західні країни – генсек НАТО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Україна використовує від 4 тис. до 7 тис. артилерійських снарядів для ведення бойових та оборонних дій проти 20 тис. Російської Федерації, випереджаючи виробництво необхідних боєприпасів на Заході.

Про це заявив генеральний секретар НАТО у коментарі іноземним журналістам. За його словами, російський диктатор планує не мир, а війну.

– Це війна на виснаження – йдеться про промислову спроможність. Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж виробництва, – наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що Росія нарощує виробництво військової промисловості та звертається до авторитарних режимів, зокрема, Ірану, Північної Кореї інших країн, щоб отримати більше зброї.

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Генсек НАТО закликав США, Велику Британію, Францію, Німеччину та інші держави надалі підтримувати Україну зброєю, боєприпасами та необхідними запчастинами протягом тривалого часу.

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Джерело: The Guardian
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