Україні потрібно більше снарядів, ніж виробляють західні країни – генсек НАТО

Березень, 22 в 23:36

Україна використовує від 4 тис. до 7 тис. артилерійських снарядів для ведення бойових та оборонних дій проти 20 тис. Російської Федерації, випереджаючи виробництво необхідних боєприпасів на Заході.

Про це заявив генеральний секретар НАТО у коментарі іноземним журналістам. За його словами, російський диктатор планує не мир, а війну.

– Це війна на виснаження – йдеться про промислову спроможність. Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж виробництва, – наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що Росія нарощує виробництво військової промисловості та звертається до авторитарних режимів, зокрема, Ірану, Північної Кореї інших країн, щоб отримати більше зброї.

Зараз дивляться

Генсек НАТО закликав США, Велику Британію, Францію, Німеччину та інші держави надалі підтримувати Україну зброєю, боєприпасами та необхідними запчастинами протягом тривалого часу.