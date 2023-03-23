Березень, 23 в 19:45

Лідери Євросоюзу під час саміту у Брюсселі підтримали спільні закупівлі боєприпасів для України. Про це йдеться у висновках саміту.

Також було досягнено домовленості терміново поставити Україні артилерійські боєприпаси і, якщо буде необхідно, ракети.

– З огляду на інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Єврорада привітала досягнуту домовленість терміново доставити Україні артилерійські боєприпаси та, за необхідності, ракети.

Як випливає з документу, це відбудеться за рахунок спільних закупівель та фінансування, зокрема через Європейський фонд миру. У ЄС хочуть спільними зусиллями забезпечити 1 млн артилерійських боєприпасів упродовж наступних 12 місяців без шкоди оборони деяких держав-членів.

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Європейська рада також засудила військову підтримку агресивної війни Росії з боку Ірану та Білорусі.

– Рада закликає всі країни не надавати матеріальну або іншу підтримку агресивній війні Росії, – йдеться у висновках.

Лідери ЄС констатували, що агресивна війна Росії проти України та використання нею продовольства як зброї підірвали глобальну продовольчу безпеку. У документі наголошується на необхідності забезпечення та доступності сільськогосподарської продукції для країн, які найбільше цього потребують.

Учасники саміту домовилися й надалі повністю підтримувати Україну, надаючи політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно.

– ЄС твердо і повністю підтримує Україну й надалі надаватиме сильну політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні та її народові стільки, скільки буде потрібно. ЄС і держави-члени активізують свої зусилля, щоб допомогти задовольнити нагальні військові та оборонні потреби України, – наголошено в документі.

У висновках вітаються прихильність і зусилля України щодо проведення реформ та наголошується на важливості процесу вступу України до ЄС. Лідери ЄС знову рішуче засудили російську агресію проти України і заявили про свою непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Наголошується, що Росія повинна припинити свою агресію і негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої Збройні сили та маріонеток з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Джерело: Єврорада