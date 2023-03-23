Березень, 23 в 8:24

Олімпійські ігри та їхній керівний орган, Міжнародний олімпійський комітет (МОК), не можуть бути арбітрами у глобальних політичних суперечках.

Таку думку висловив президент МОК Томас Бах, захищаючи плани комітету включити російських і білоруських спортсменів до складу збірної на Іграх 2024 року.

За словами Баха, Ігри повинні триматися якомога далі від політики, інакше втратять свою об’єднувальну силу. Тут він навів приклади бойкотів у 1970-х і 1980-х роках.

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Президент МОК прибув із візитом до німецького міста Ессен, де його зустріли протестувальники, тримаючи в руках фотографії розбомблених спортивних об’єктів і плакати, що закликають повністю заборонити участь в Іграх спортсменів із РФ і Білорусі.

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За словами Баха, спортсмени не можуть ставати інструментами політики.

– Ми не повинні робити помилку, зводячи себе в ранг арбітрів політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цими політичними силами… Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не зможе передати свою об’єднуючу силу, – сказав Томас Бах.

Міжнародний олімпійський комітет ввів санкції проти Росії та Білорусі після вторгнення армії РФ в Україну, але тепер не наважується повністю заборонити їхнім спортсменам брати участь в Олімпійських іграх.

У січні МОК запропонував спортсменам з обох країн можливість отримати місце на іграх через азійський відбір і виступати як нейтральні спортсмени без прапора.

– Ми відчуваємо, страждаємо і розуміємо український народ і спортсменів. З іншого боку, ми, як всесвітня організація, несемо відповідальність за дотримання прав людини та Олімпійської хартії. Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними. Ми добре знаємо, що політика керує світом. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні враховувати це в нашому мисленні, – сказав Томас Бах.

Нейтральні спортсмени не вважаються представниками своїх країн, а їхні успіхи не супроводжуються підняттям прапорів чи виконанням національних гімнів.