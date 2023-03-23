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Парламент Ісландії визнав голодомор геноцидом українського народу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Пам’ятник жертвам Голодомору
Фото: Офіс президента

Депутати парламенту Ісландії 23 березня проголосували за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомила народна депутатка від Слуги народу Марія Мезенцева.

– Дуже чекаємо саміту Ради Європи в травні у Рейк’явіку, на якому голови урядів 46 країн обговорять майбутній спецтрибунал за злочин російської агресії та компенсаційний механізм за завдані збитки Росією, – наголосила вона.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Ісландії за це рішення.

– Це чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними. І не мають строку давності, – написав глава держави у Twitter.

Тож голодомор визнали геноцидом парламенти вже 21 держави: Австралії, Болгарії, Грузії, Еквадору, Естонії, Канади, Колумбії, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Німеччини, Парагваю, Перу, Польщі, Португалії, США, Угорщини, Чехії, Бельгії, а тепер і Ісландії.

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