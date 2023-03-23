Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни до НАТО

Березень, 23 в 14:52

Президент Фінляндії Саулі Нііністе ратифікував закони про членство його країни в НАТО під час засідання парламенту у Гельсінкі. Про це повідомляє видання Svenska Yle.

Ратифікація знаменує собою етап у національному процесі підготовки Фінляндії до членства в НАТО.

Підписані законопроєкти дозволяють країні приєднатися до Організації Північноатлантичного договору після того, як завершиться ратифікація від Угорщини та Туреччини.

Зараз дивляться

У п’ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що Стамбул вирішив розпочати процес ратифікації членства Фінляндії в НАТО в парламенті.

Після того, як Туреччина та Угорщина також схвалять членство Фінляндії, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросить Фінляндію приєднатися до блоку. Очікується, що підписання документів про вступ відбудеться в Державному департаменті США у Вашингтоні.

У Фінляндії парламент одноголосно схвалив пропозицію про вступ країни до НАТО 1 березня.

Напередодні парламент Швеції проголосував за вступ країни до НАТО. За виступили 269 парламентарів.

Джерело: Svenska Yle