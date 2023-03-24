Березень, 24 в 11:58

У Сполучених Штатах не виключають, що Україна може повертати деякі свої території невійськовим шляхом. Однак рішення має ухвалювати офіційний Київ.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Комітету Палати представників Конгресу США з питань асигнувань.

– Я думаю, що в Україні буде територія, за яку українці сповнені рішучості боротися на землі. Можливо, буде територія, яку вони вирішать повернути іншими способами, – наголосив Блінкен, натякаючи на роль дипломатії у визначенні майбутніх кордонів України.

Таким чином держсекретар відповів на запитання представника Республіканської партії Кріса Стюарта, який поцікавився, чи підтримують США президента України Володимира Зеленського в його прагненні повернути Крим.

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– Якщо наше зобов’язання і наша домовленість із Зеленським полягає в тому, що ми підтримаємо їх у всьому, чого вони хочуть досягнути, включно із повною відсутністю російської присутності в Криму, тоді ми просимо про світ, в якому буде багато болю, – заявив Стюарт.

У відповідь Блінкен заявив, що українці зараз намагаються звільнити стільки територій, скільки зможуть. Держсекретар також зазначив, що саме Україна має вирішувати, яким вона прагне бачити своє майбутнє, “і як це співвідноситься із суверенітетом, територіальною цілісністю та незалежністю країни”.

– Чого ми не хочемо, в інтересах усіх, так це щоб врегулювання сталося в такій точці і в такий спосіб, який просто запросить росіян перезавантажитися, переозброїтися і потім знову атакувати, – додав Блінкен.

Як відомо, Сполучені Штати та Європа не визнали незаконну російську анексію Криму і неодноразово наголошували, що півострів є територією України.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що не бачить іншого шляху звільнення Криму, окрім як військовий.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україна має сама вирішувати прийнятні для себе умови щодо силового повернення Криму.