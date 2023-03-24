Березень, 24 в 14:12

Ірану знадобиться лише кілька місяців, щоб створити ядерну зброю, якщо Тегеран наважиться на такий крок.

Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час виступу в Конгресі.

– З моменту ухвалення Іраном рішення… Іран міг би виготовити розщеплюваний матеріал для ядерної зброї менш ніж за два тижні. І йому знадобиться ще кілька місяців, щоб виготовити справжню ядерну зброю, – наголосив Міллі, виступаючи перед підкомітетом з питань асигнувань Палати представників Конгресу США з питань оборони.

Генерал озвучив значно коротші терміни того, як швидко Іран може стати ядерною країною, порівняно з оцінками інших західних офіційних осіб. Водночас заява Міллі перегукується нещодавніми оцінками офіційних осіб США про те, що Тегеран може виготовити достатньо матеріалу для ядерної бомби за лічені дні.

Зараз дивляться

Міллі попередив, що США не дозволять Ірану мати “розгорнуту ядерну зброю”.

– Ми, військові Сполучених Штатів, розробили кілька варіантів, які наше національне керівництво має розглянути, на випадок, якщо або коли Іран вирішить розробити ядерну зброю, – заявив генерал.

У лютому американські спецслужби повідомляли, що Тегеран не вживає заходів, необхідних для перетворення отриманого розщеплюваного матеріалу на ядерну бомбу.

– Ми не віримо, що верховний лідер Ірану вже ухвалив рішення відновити програму створення зброї, яку, на нашу думку, призупинили або зупинили наприкінці 2003 року, – заявляв директор ЦРУ Вільям Бернс.

У минулому американські офіційні особи намагалися уникати публічних оцінок того, скільки часу знадобиться Ірану для створення ядерної зброї. Однак у приватному порядку вони заявляли, що Тегеран зможе це зробити приблизно через рік. Генерал Міллі зараз озвучив значно коротші терміни.

У липні 2015 року між Іраном, групою 5+1 (постійними членами Радбезу ООН – США, Китаєм, Францією, Великою Британією, Німеччиною, РФ) та Євросоюзом була підписана ядерна угода. Іран мав обмежити ядерні розробки в обмін на скасування санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів з угоди і поновлення обмежень проти Ірану. Переговори про відновлення ядерної угоди з Тегераном зайшли в глухий кут минулого року.

Іран наполягав, що його ядерна програма має суто мирні цілі. Однак це єдина неядерна країна, яка виробляє збагачений до 60% уран. Тегеран реалізовував програму створення ядерної зброї принаймні до 2003 року.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія постачає Ірану військові технології в обмін на дрони. Він наголошував, що США продовжать взаємодію з Ізраїлем та іншими країнами, щоб не дати Ірану заволодіти ядерною зброєю.