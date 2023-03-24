Березень, 24 в 10:36

Лідери країн Євросоюзу на саміті підтримали створення механізму для реєстрації збитків, завданих Росією під час бойових дій в Україні.

Про це повідомляють на сайті Ради ЄС.

На саміті зазначили, що ЄС так само підтримує передання Україні заморожених російських активів, які можуть бути спрямовані на відновлення і реконструкцію цивільної інфраструктури.

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ЄС і далі продовжить колективний тиск на Росію, зокрема нові санкційні обмеження, зусилля для обмеження ціни на російську нафту, а також запобігання обходу санкцій.

Також лідери Євросоюзу взяли до відома видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини.

На саміті підтримали угоду про створення нового міжнародного центру в Гаазі для судового розслідування масштабної агресії Росії проти України.