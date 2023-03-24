Макрон під час інтерв’ю про пенсійну реформу зняв годинник нібито за €80 тис. – відома справжня ціна

Березень, 24 в 18:24

У Франції противники пенсійної реформи розкритикували президента країни Еммануеля Макрона через жест із годинником під час інтерв’ю.

Під час інтерв’ю, знімання якого відбулося у Єлисейському палаці, приблизно на десятій хвилині запису Макрон непомітно зняв годинник, який носив на зап’ясті, коли опустив руки під стіл. Це сталося на моменті, коли Макрон обговорював легітимність профспілок.

Коли він вийняв руки з-під столу, на його лівому зап’ясті вже не було годинника. Однак на кадрах можна помітити, як Макрон знімає його, а потім кладе під стіл праворуч від себе.

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Відтоді цей епізод бурхливо обговорюється французьким сегментом соціальних мереж.

Видання L’Indépendant припустило, що Макрон міг зняти годинник, через можливе постукування ним по столу, що могло створювати нав’язливі зайві звуки під час запису інтерв’ю. А іншою причиною називають сам годинник президента, який могли вважати “іміджево нав’язливим”.

Єлисейський палац пояснив причину такого вчинку президента під час інтерв’ю, назвавши його технічною причиною.

– Президент знімає годинник не для того, щоб сховати його, а тому, що він щойно постукав ним об стіл. Шум чітко чути лише за кілька секунд до початку відео, поширеного в соціальних мережах.

Зняття Макроном годинника дійсно багато коментують у соціальних мережах. Зокрема обговорюється його можлива вартість у €80 тис.

Видання вказує, що годинник стільки не коштує, а ціна годинників Bell and Rose – публічна. Зазначається, що виробник має партнерські відносини з багатьма установами, включно з армією і GSPR (групу безпеки президента Франції).

На відео нижче інцидент відбувається на 10:15 хвилині.

На Єлисейських полях також пояснюють, що Макрон носить годинник Bell & Ross BRV192, персоналізований з гербом президента Республіки. Годинник продається на сайті виробника (без герба Республіки) за ціною $2 400.

В оточенні Еммануеля Макрона розповіли, що він носить цей годинник регулярно вже понад півтора року. Повідомляється, що президент Франції надягав його на деякі публічні заходи, наприклад, на фінал ЧС-2022 у Катарі та під час державного візиту до Вашингтона в грудні минулого року.

Джерело: L’Indépendant