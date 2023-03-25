Ми можемо дати доступ: омбудсмен про доповідь ООН щодо порушення прав полонених в Україні та РФ

Березень, 24 в 23:06

Організація Об’єднаних Націй задокументувала сотні випадків насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб на території України після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це йдеться у новій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ). У документі описано загальну ситуацію з правами людини в Україні, станом на 31 січня 2023 року.

У ММПЛУ заявили, що як Київ, так і Москва винні в порушенні прав і позасудових стратах військовополонених. Однак українська влада, на відміну від російської, надала міжнародним спостерігачам доступ до місць утримання полонених і почала розслідування більшості випадків убивства людей, які потрапили в полон.

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– На жаль, ми виявили значні порушення з обох сторін, — сказала очільниця Моніторингової місії ООН в Україні Матильда Богнер, маючи на увазі військовополонених, які піддавалися стратам, тортурам, жорстокому поводженню та жахливим умовам під час ув’язнення.

Зазначається, що ООН задокументувала понад 600 випадків зникнень і затримань, здійснених російськими військовими, та начебто 91 випадок — українськими силами з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до кінця січня 2023 року.