Ми можемо дати доступ: омбудсмен про доповідь ООН щодо порушення прав полонених в Україні та РФ
Організація Об’єднаних Націй задокументувала сотні випадків насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб на території України після повномасштабного вторгнення РФ.
Про це йдеться у новій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ). У документі описано загальну ситуацію з правами людини в Україні, станом на 31 січня 2023 року.
У ММПЛУ заявили, що як Київ, так і Москва винні в порушенні прав і позасудових стратах військовополонених. Однак українська влада, на відміну від російської, надала міжнародним спостерігачам доступ до місць утримання полонених і почала розслідування більшості випадків убивства людей, які потрапили в полон.
– На жаль, ми виявили значні порушення з обох сторін, — сказала очільниця Моніторингової місії ООН в Україні Матильда Богнер, маючи на увазі військовополонених, які піддавалися стратам, тортурам, жорстокому поводженню та жахливим умовам під час ув’язнення.
Зазначається, що ООН задокументувала понад 600 випадків зникнень і затримань, здійснених російськими військовими, та начебто 91 випадок — українськими силами з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до кінця січня 2023 року.
– Росія не допускає до українських полонених, і не допускає представників Міжнародного комітету Червоного хреста. І Україна про це кричить повним голосом, починаючи з 2014 року. Знову ж таки, якоїсь окремої уваги в тому звіті я не побачив. Я можу сказати, що вже сьогодні наша інституція розпочала процедуру написання офіційного листа, завтра я його підпишу.
Офіційно звернемося як до Мальтильди Богнер, так і до Деніз Браун (чинна очільниця ООН в Україні, – Ред.) з тим, щоб вони зустрілися зі мною та надали докази, на підставі яких вони зробили такі висновки. По-друге, якщо у них є будь-які питання щодо поводження з російськими військовополоненими, то я готовий забезпечити їхнє відвідування в будь-який час до таборів з ними, які розташовані в Україні, – наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.