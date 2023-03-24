Березень, 24 в 19:57

Позасудові страти, зґвалтування, примусові аборти, ув’язнення без суду, тортури, голод – такими є умови утримання у в’язницях Північної Кореї. І це лише деякі з поширених зловживань у місцях ув’язнення на території КНДР.

Про це розповідає американський телеканал CNN із посиланням на доповідь правозахисної організації Korea Future.

Правозахисники провели сотні інтерв’ю із колишніми в’язнями та свідками злочинів, які вижили та змогли втекти з країни.

Зараз дивляться

Доповідь також базується на офіційних документах, супутникових знімках і цифровому 3D-моделюванні пенітенціарних установ КНДР. За допомогою супутникових фото вдалося нанести на карту 206 місць ув’язнення на території Північної Кореї.

Правозахисники задокументували понад 1 тис. випадків тортур і жорстокого, нелюдяного або такого, що принижує гідність, поводження, сотні випадків зґвалтувань та інших форм сексуального насильства й понад 100 випадків відмови у праві на життя.

До того ж ув’язнених настільки погано годують, що деяким із них довелося їсти комах, щоб не померти з голоду.

В організації зазначають, що до в’язниці кидають людей, у яких лідер КНДР Кім Чен Ин вбачає загрозу.

– Як і радянський ГУЛАГ, пенітенціарна система (Північної Кореї. – Ред.) не передбачає утримання та реабілітації засуджених осіб у безпечних і гуманних установах… Вона призначена для ізолювання від суспільства людей, чия поведінка суперечить підтримці виключної влади верховного лідера Кім Чен Ина, – йдеться в доповіді.

Правозахисники наголошують, що ув’язнених “перевиховують через примусову працю, ідеологічне виховання та каральну жорстокість з метою примусу до беззаперечної покори та вірності” лідеру КНДР.

У доповіді наводяться приклади знущань над ув’язненими. Наприклад, троє людей у КНДР потрапили до в’язниці після того, як намагалися втекти з країни. Згодом одну із ув’язнених, жінку, змусили зробити аборт на сьомому чи восьмому місяці вагітності. Іншого морили голодом, даючи лише 80 грамів кукурудзи на день, внаслідок чого його вага впала з 60 кг до 37 кг протягом місяця. Чоловік був змушений їсти гризунів і тарганів, щоб вижити.

Інші вцілілі повідомили CNN, що їли корм для тварин і дуже схудли. Вони були свідками зґвалтувань і жорстоких побоїв.

Правозахисники змогли ідентифікувати сотні активних учасників насильства над ув’язненими. До зловживань, зокрема, причетні чиновники високого рангу, такі, як генерал-майори.

Організація Korea Future закликає провести розслідування та сподівається, що зібрані свідчення можуть стати доказами в судах.

Факти, викладені у звіті, узгоджуються з висновками нещодавніх розслідувань, проведених ООН. В одній із доповідей ООН зазначалося, що жінки, утримувані в таборах для політв’язнів, “піддавалися тортурам і жорстокому поводженню, примусовій праці та гендерному насильству, включно з сексуальним насильством з боку державних службовців”.

Багатьом ув’язненим у КНДР через негуманне та жорстоке поводження, починає здаватися, що вони якось заслуговують на це.

Одна з колишніх ув’язнених, яку позбавили волі на більш ніж рік за скаргу на умови проживання, заявила, що з нею поводилися, як із твариною.

– У в’язниці ми були, наче кролики, яких тримали в камері і годували через ґрати… З нами поводилися не як з людьми, а як з якоюсь твариною… Ми не повинні були рухатися в камері, ми мали сидіти, склавши руки по боках. Нам не дозволяли дивитися вгору, ми мали дивитися вниз. Ми не повинні були розмовляти, тож все, що ви чуєте, це людське дихання, – поділилася жінка.

Вона додала, що її годували лише кукурудзою, змішаною з рисовими висівками, які часто використовують як корм для тварин.

– Я не почувалася людиною. Я подумала, що краще було б померти, якщо мені довелося так жити, – зазначила жінка.

За словами представника організації Korea Future Кіма Джівона, поводження з в’язнями було настільки негуманним, що багато з них не усвідомлювали, що терплять тортури. Вони просто не мали уявлення про права людини.

– Співробітники виправних установ постійно казали їм, що вони зробили щось погане. Тому ув’язнені просто думали, що вони погані люди, і за це їх карали. Це дуже вкоренилося у їхньому мисленні, – пояснив Джівон.

Представник Управління ООН з прав людини в Сеулі Джеймс Хінан розповів CNN, що катування та жорстоке поводження у в’язницях КНДР сягають рівня злочинів проти людства.

За його словами, зловживання можна розділити на чотири основні категорії:

довільні затримання та ув’язнення, часто без суду, або з показовим судом без адвоката тривалістю лише 10 хвилин;

тортури, жорстоке поводження, пов’язане зі здоров’ям, їжею та санітарією;

страти без суду та слідства;

примусова праця в нелюдських умовах.

Північна Корея відома як одна з найбільш закритих і репресивних країн у світі. У Постійному представництві КНДР при ООН у Нью-Йорку не відреагували на запит телеканалу про коментар.