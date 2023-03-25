Березень, 25 в 15:56

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви зменшив вірогідність того, що російський диктатор Володимир Путін застосує ядерну зброю.

Таку думку висловив у коментарі журналістам високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Сі Цзіньпін “дуже, дуже чітко” дав зрозуміти господарю Кремля, що він не повинен розгортати ядерну зброю, посилаючись на так званий мирний план Китаю щодо України.

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– Важливо те, що цей візит знижує ризик ядерної війни, і вони (китайці, – Ред.) чітко дали це зрозуміти, – наголосив Боррель.

На його думку, лідер КНР хоче “мінімізувати ризик бути пов’язаним із російським військовим втручанням”. Попри попередження США, що Пекін розглядає можливість надання РФ військової допомоги, Боррель заявив, що доказів цього поки немає.

– Вони (КНР, – Ред.) не перетнули жодних червоних ліній, – заявив він, додавши, що Китай не “повністю приєднався до Росії”.

Боррель уточнив, що план щодо України, запропонований Китаєм, не є достатнім для вирішення військового конфлікту, але водночас “не є цілком промосковським”.

Проте він звинуватив Китай у тому, що він разом із Індією “скористався ситуацією” та пропонує “економічну підтримку” РФ, купуючи російську нафту за низькими цінами.

На початку цього тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив кількаденний візит до РФ та зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Метою поїздки в китайському МЗС називали начебто “заклик до миру” та “сприяння переговорам”.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), за підсумками візиту Кремль не отримав всеосяжного двостороннього партнерства з Китаєм, на яке сподівався.