Сі Цзіньпін відмовився від телефнної розмови з президентом США Джо Байденом – ЗМІ

Березень, 25 в 12:40

Голова КНР Сі Цзіньпін відмовився від телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Про це повідомляє видання Reuters.

Минулого місяця після того, як американський винищувач збив китайську повітряну кулю над територією США, Байден заявив, що планує поговорити з Сі Цзіньпіном про цей епізод і “розчистити повітря” між двома країнами.

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– Вашингтон прагне перезавантажити відносини з Пекіном і дзвінок Байдена був би першим кроком, а також міг стати першим контактом лідерів після зустрічі на полях G20 у листопаді 2022 року на Балі, – йдеться у повідомленні.

Як пише Reuters, посилаючись на власні джерела, попри зусилля американських дипломатів, Китай не виявив інтересу до організації такої розмови.

Натомість цього тижня Сі здійснив візит до Москви, де зустрівся з Володимиром Путіним та виступив з критикою на адресу Сполучених Штатів.

– Ситуацію ускладнює також «транзитна» зупинка в США на шляху до Латинської Америки президента Тайваню Цай Ін Вень наступного тижня, яка, за попередніми даними, може зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, – пише видання.

Минулого місяця після інциденту з повітряною кулею держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки, але це не зменшило напруги.

Нагадаємо, над Атлантичним океаном на схід від штату Південна Кароліна американські військові збили китайську шпигунську повітряну кулю (аеростат) після того, як адміністрація президента США дала добро на її спуск.