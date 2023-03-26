Перегляди порно з “українськими біженцями” зросли, їх намагаються вербувати у чатах – дослідження

Березень, 26 в 18:15

Українські біженці все частіше стають об’єктами сексуальної експлуатації. Зокрема, збільшився інтерес до української порнографії після повномасштабного вторгнення армії РФ.

Про це заявили дослідники Thomson Reuters, які посилають на аналіз глобального пошукового трафіку. Вони вважають, що підвищений інтерес може спонукати торговців людьми діяти частіше та безкарніше проти українців.

Організація закликала вжити термінових заходів для посилення захисту українських жінок і дітей, які перебувають у групі ризику сексуальної експлуатації.

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– Ми вже знайшли прямі докази спроб вербування в чатах, якими користуються українці, і збільшення реклами в інтернеті, – зазначає один з дослідників.

Аналіз тенденцій пошуку в інтернеті показав, що за останні шість місяців різко зросла кількість переглядів порнографічних відео, на яких нібито є українські біженці. Зокрема, 13 відеороликів у січні 2023 року переглянули близько 275 тис. разів.

Хоча до початку повномасштабної війни були випадки сексуальної експлуатації та торгівлі українцями, останні дані показують значне зростання після російського вторгнення.

Відтоді всесвітній пошуковий трафік для експлуатаційних термінів, таких як українське порно, стабільно зростав. У березні 2022 року дослідження зафіксували глобальне зростання термінів на цю тему на 300%.