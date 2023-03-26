Березень, 26 в 12:57

Туреччина готова підтримати “мирний план” Китаю, якщо він створить фундамент для переговорів Росії та України.

Про це в інтерв’ю телеканалу NTV заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, Анкара завжди дотримувалася антивоєнної політики, і тому вважає, що мирні ініціативи Китаю “потребують ретельного вивчення”.

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– Якщо тут буде сформовано фундамент для переговорів, ми підтримаємо це. Я сказав це у Вашингтоні, постійно говорю європейцям: краще десять років вести переговори, ніж два, три, чотири роки вести криваву війну. Щоб люди не гинули. Адже в результаті все одно прийдемо до столу переговорів, – сказав прессекретар.

Калин заявив, що Захід погано прорахував ситуацію щодо антиросійських санкцій, оскільки вони лише призводять до більш тісної співпраці Москви та Пекіна.

– Я вважаю, що Захід погано проаналізував події на Сході. Санкції проти Росії штовхають її у бік Китаю. Із самого початку вони завжди казали: Давайте розділимо Росію та Китай. Реальна небезпека — це Китай. Ця політика зайшла в глухий кут, – сказав представник Ердогана.

Нагадаємо, що 24 лютого Китай запропонував так званий мирний план щодо завершення війни Росії проти України.

У ньому офіційний Пекін пропонує, щоб після “припинення вогню” Україна та РФ відновили “мирні переговори”.