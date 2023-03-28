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Необхідно вивести війська і персонал РФ із території ЗАЕС, щоб відновити ядерну безпеку – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Необхідно вивести війська і персонал РФ із території ЗАЕС, щоб відновити ядерну безпеку – Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі на території Дніпровської гідроелектростанції.

За даними Офісу президента, Зеленський і Гроссі ознайомилися з наслідками російських ракетних ударів по ДніпроГЕС, будівлі та енергетичне обладнання якого зазнали значних руйнувань.

Водночас вони детально обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Президент подякував гендиректору МАГАТЕ за підтримку в питаннях, які стосуються безпеки об’єктів ядерної енергетики в Україні.

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Проте він розповів про постійний тиск РФ на персонал Запорізької АЕС, недотримання російськими окупантами правил безпеки та протиправне втручання в технологічний процес функціонування станції.

На думку президента, необхідна постійна присутність представників МАГАТЕ на ЗАЕС, щоб гарантувати ядерну безпеку, негайно вивести російські війська зі станції та відновити повний контроль України над об’єктом.

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Джерело: Офіс президента
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