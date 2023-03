Нетаньяху відклав судову реформу, яка спричинила протести та страйки: що відомо

В Ізраїлі спалахнули масові протести після того, як 26 березня звільнили очільника Міноборони Йоава Ґалланта, який закликав ізраїльського лідера Біньяміна Нетаньяху припинити заплановану судову реформу.

Ґаллант був першим високопоставленим членом правлячої партії Лікуд, який виступив проти плану реформи. Рішення про його відставку було ухвалено менш ніж за день після його заклику призупинити суперечливу реформу.

Видання The Jerusalem Post пише, що біля Кнесету у понеділок зібралися близько 70 тис. протестувальників. Скандуючи “країна у вогні”, вони запалили багаття на головній магістралі Тель-Авіва, перекривши на кілька годин рух на цій і багатьох інших вулицях по всій країні.

Через протести кілька доріг, які ведуть до будівлі Кнесету, були заблоковані. Також заблокований в’їзд до Єрусалиму через міст Ґешер га-Мейтарім, але пізніше поліція повідомила, що його знову відкрили для руху.

За повідомленнями поліції Ізраїлю, відбулися арешти мітингувальників у деяких містах, зокрема в Єрусалимі, Тель-Авіві та Хайфі.

На знак протесту проти судової реформи про страйк оголосила Профспілка робітників. Через це призупинив роботу аеропорт Бен-Гуріон. Водночас, літакам, які вже були в небі, й кінцевим маршрутом яких був цей аеропорт, приземлитися дозволили. Деякі авіакомпанії, зокрема Turkish Airlines і LOT Polish Airlines оголосили в понеділок, що через ситуацію в Ізраїлі їхні рейси до Тель-Авіва взагалі не виконуватимуться.

Israeli families were met with disappointment as dozens of flights from Tel Aviv’s Ben Gurion airport were delayed on Monday after a general strike was called against the planned judicial reforms by Prime Minister Netanyahu’s government pic.twitter.com/VXCHq1BzTr

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 27, 2023