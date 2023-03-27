Нетаньяху відклав судову реформу, яка спричинила протести та страйки: що відомо

Березень, 27 в 20:55

В Ізраїлі спалахнули масові протести після того, як 26 березня звільнили очільника Міноборони Йоава Ґалланта, який закликав ізраїльського лідера Біньяміна Нетаньяху припинити заплановану судову реформу.

Ґаллант був першим високопоставленим членом правлячої партії Лікуд, який виступив проти плану реформи. Рішення про його відставку було ухвалено менш ніж за день після його заклику призупинити суперечливу реформу.

Видання The Jerusalem Post пише, що біля Кнесету у понеділок зібралися близько 70 тис. протестувальників. Скандуючи “країна у вогні”, вони запалили багаття на головній магістралі Тель-Авіва, перекривши на кілька годин рух на цій і багатьох інших вулицях по всій країні.

Зараз дивляться

Через протести кілька доріг, які ведуть до будівлі Кнесету, були заблоковані. Також заблокований в’їзд до Єрусалиму через міст Ґешер га-Мейтарім, але пізніше поліція повідомила, що його знову відкрили для руху.

Echt bewegend: Hunderttausende versuchen gerade in #Israel ihre #Demokratie von der Straße aus zu retten. Das Parlament in #Jerusalem umzingelt: pic.twitter.com/XhbMyJw6pb — Mike Lingenfelser (@MLingenfelser) March 27, 2023

За повідомленнями поліції Ізраїлю, відбулися арешти мітингувальників у деяких містах, зокрема в Єрусалимі, Тель-Авіві та Хайфі.

На знак протесту проти судової реформи про страйк оголосила Профспілка робітників. Через це призупинив роботу аеропорт Бен-Гуріон. Водночас, літакам, які вже були в небі, й кінцевим маршрутом яких був цей аеропорт, приземлитися дозволили. Деякі авіакомпанії, зокрема Turkish Airlines і LOT Polish Airlines оголосили в понеділок, що через ситуацію в Ізраїлі їхні рейси до Тель-Авіва взагалі не виконуватимуться.

Israeli families were met with disappointment as dozens of flights from Tel Aviv’s Ben Gurion airport were delayed on Monday after a general strike was called against the planned judicial reforms by Prime Minister Netanyahu’s government pic.twitter.com/VXCHq1BzTr — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 27, 2023

Хаос призвів до зупинки роботи більшої частини країни і загрожував паралізувати економіку. Великі торгові мережі та університети зачинили свої двері, а найбільша профспілка Ізраїлю закликала своїх 800 тис. членів припинити роботу в сфері охорони здоров’я, транзиту, банківської справи та інших галузях.

У чому суть судової реформи, яка викликала протести?

Судова реформа мала розширити повноваження уряду щодо відбору суддів Верховного суду й обмежити повноваження цього судового органу.

В разі ухвалення законопроєкту уряд фактично отримав би повний контроль над призначенням суддів. Ізраїльський парламент схвалив законопроєкт у першому читанні 20 лютого.

Критики цього законопроєкту зазначають, що сукупність законів дасть владу в руки правлячої коаліції.

Про відкликання реформи просив також президент Ізраїлю Ісаак Херцог. Натомість Нетаньяху та його союзники казали, що ці рішення відновлять баланс між судовою та виконавчою гілками влади.

Яке рішення ухвалив уряд?

Наразі відомо, що спірну судову реформу відтермінують до кінця липня. Про це домовився міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір з прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху. Щодо Бен-Гвіра, то він вважається найбільшим прихильником законопроєкту про реформування судової системи.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що він досяг угоди з Нетаньяху про відстрочку судової реформи в обмін на створення нової поліції під його безпосереднім керівництвом, а точніше цивільну “національну гвардію”. Сили національної гвардії будуть підпорядковані Міністерству національної безпеки Бен-Гвіра.

– Я беру тайм-аут для діалогу, – сказав Нетаньяху на брифінгу.

У своїй промові прем’єр заявив, що не готовий ділити націю на частини, і він “переверне кожен камінь, щоб знайти рішення”.

Джерела: The Jerusalem Post, AP News