РФ вже відчуває загрозу: партнери мають збільшити виробництво озброєння для України – Гойл
Світ має об’єднати зусилля, щоб збільшити виробництво й постачання озброєння для України. Російська Федерація вже почала боятися, тому що відчуває загрозу.
Про це заявив спікер палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойл на зустрічі з очільником Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Лондоні.
– Нам потрібно переломити момент. Усі спільні зусилля мають бути спрямовані на розв’язання питання. Сьогодні Росія вже відчуває загрозу, вони бояться. Важливо продовжувати виробляти, постачати достатню кількість патронів, боєприпасів і зброї, залучати інші країни до безперервного постачання для України, – сказав Гойл.
Спікер палати громад британського парламенту вважає, що Росія має заплатити жорстку ціну за неспровоковану й агресивну війну проти України.
– Росія повинна заплатити. Потрібно не тільки заморожувати, а й заарештовувати ці активи, перенаправляти на будівництво та відновлення України. Ми докладатимемо зусиль, щоб такий процес відбувався в усьому світі, – наголосив Гойл.