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РФ вже відчуває загрозу: партнери мають збільшити виробництво озброєння для України – Гойл

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ вже відчуває загрозу: партнери мають збільшити виробництво озброєння для України – Гойл
Фото: Генштаб ЗСУ

Світ має об’єднати зусилля, щоб збільшити виробництво й постачання озброєння для України. Російська Федерація вже почала боятися, тому що відчуває загрозу.

Про це заявив спікер палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойл на зустрічі з очільником Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Лондоні.

– Нам потрібно переломити момент. Усі спільні зусилля мають бути спрямовані на розв’язання питання. Сьогодні Росія вже відчуває загрозу, вони бояться. Важливо продовжувати виробляти, постачати достатню кількість патронів, боєприпасів і зброї, залучати інші країни до безперервного постачання для України, – сказав Гойл.

Спікер палати громад британського парламенту вважає, що Росія має заплатити жорстку ціну за неспровоковану й агресивну війну проти України.

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– Росія повинна заплатити. Потрібно не тільки заморожувати, а й заарештовувати ці активи, перенаправляти на будівництво та відновлення України. Ми докладатимемо зусиль, щоб такий процес відбувався в усьому світі, – наголосив Гойл.

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