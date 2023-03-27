Росія не демонструє жодних ознак поступок, продовжуючи атакувати Україну – Кісіда

Березень, 27 в 18:09

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що закликатиме Китай до відповідальних дій щодо війни Росії в Україні, оскільки Москва своєю поведінкою демонструє, що не готова до поступок.

Як повідомляє японське видання NHK, Кісіда зробив відповідну заяву під час пленарного засідання верхньої палати парламенту, звітуючи про свій нещодавній візит до України.

Кісіда додав, що президент України Володимир Зеленський сказав йому: буде неправильно, якщо у мирному договорі не передбачать виведення всіх російських військ з України.

Зараз дивляться

За словами очільника японського уряду, Росія не демонструє жодних ознак поступок, продовжуючи атакувати Україну.

Також він прокоментував ставлення Китаю до війни в України. Прем’єр заявив, що закликатиме уряд КНР діяти відповідально, оскільки Токіо продовжує обмінюватися з Пекіном думками щодо війни.

Кісіда наголосив, шо терміни початку переговорів повинні залежать від волі України, яка повинна самостійно визначити своє майбутнє.

Фуміо Кісіда відвідав Київ 21 березня. У межах поїздки до української столиці він зустрівся з Володимиром Зеленським та відвідав Бучу.

Також Кісіда закликав російського диктатора Володимира Путіна прислухатися до позиції глобальної міжнародної спільноти й негайно припинити агресію проти України.

Джерело: NHK