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У Польщі затримали російського шпигуна – йому загрожує до 10 років в’язниці

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
польська поліція
Фото: Depositphotos

У Польщі затримали чоловіка, який шпигував на користь Росії. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Про це повідомляє RMF24.

За інформацією Воєводської прокуратури в Гданську, він перебував у Польщі з січня.

Згідно з висновками слідства, чоловік збирав і передавав росіянам інформацію, серед іншого, про об’єкти критичної інфраструктури в Поморському і Куявсько-Поморському воєводствах та діяльність служб, відповідальних за безпеку.

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Під час допиту затриманий зізнався у шпигунській діяльності. Він також розповів про обставини свого вербування російською розвідкою.

У прокуратурі розповіли, що чоловік виконував завдання російської служби щонайменше з січня 2023 року.

Прокуратура не розголошує детальної інформації про затриманого (його вік, громадянство тощо) та обставини, за яких він був затриманий. Шпигуну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У середині березня міністр оборони Маріуш Блащак підтвердив, що офіцери Агентства внутрішньої безпеки ліквідували в країні шпигунську мережу, яка діяла на користь РФ.

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Джерело: RMF24

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