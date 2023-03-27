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В Ізраїлі протест проти судової реформи: людей розганяли водометами

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Ізраїлі протест проти судової реформи: людей розганяли водометами

У столиці Ізраїлю Тель-Авіві поліція за допомогою водометів розігнала масовий протест. Люди вийшли на вулиці проти запланованої урядом судової реформи.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Перед цим прем’єр Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта, який закликав зупинити судову реформу.

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Демонстранти перекрили центральну вулицю міста майже на 5 годин. Для заспокоєння та розгону людей залучили десятки кінних офіцерів, броньовані автомобілі та водомети.

Десятки тисяч демонстрантів перекрили велику автомагістраль Аялон – там розпалили багаття та планували залишитися на ніч.

Поліціянти на конях пробивалися крізь натовп та наказували людям розійтися. Багато людей дослухалися та йшли.

Спецпризначенці також поливали людей з водометів, навіть тих, хто стояв на узбіччі дороги.

Деякі демонстранти кидали в правоохоронців різні предмети, наприклад, пляшки з водою.

Більшість протестувальників відтіснили з дороги за лічені хвилини.

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