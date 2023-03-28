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Берлусконі госпіталізували у Мілані – що відомо про стан експрем’єра Італії

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Берлусконі госпіталізували у Мілані – що відомо про стан експрем’єра Італії
Фото: Dreamstime

Колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізували в Мілані.

Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

Зазначається, що 27 березня Берлусконі самостійно поїхав до лікарні через погане самопочуття. За даними видання, виписати 86-річного політика можуть уже завтра.

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Восени 2020 року Берлусконі перехворів на коронавірусну інфекцію. Політик заразився під час поїздки на Сардинію, через вірус він провів у лікарні Сан-Раффале 10 днів.

Хвороба не минула без наслідків, у 2021 році Берлусконі кілька разів лежав у лікарні.

Що відомо про Берлусконі

Сільвіо Берлусконі відомий своєю проросійською позицією, він тричі обіймав посаду прем’єр-міністра Італії з 1994-го по 2011 рік.

У липні 2015 року його визнали винним у підкупі сенаторів з метою усунення уряду Романо Проді.

Того ж року Берлусконі разом із кремлівським диктатором Володимиром Путіним відвідував тимчасово окупований Крим. А вже після початку повномасштабної війни РФ проти України політик прямо називав Путіна своїм “хорошим другом”.

Берлусконі – один із найбагатших медіамагнатів в Італії. Власник контрольного пакета акцій холдингу Fininvest, який об’єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК Мілан з 1986-го до 2017 року.

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