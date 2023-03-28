Через загрози безпеки з боку сусідів: Японія ухвалила бюджет з рекордними військовими витратами

Березень, 28 в 13:30

Парламент Японії у вівторок ухвалив рекордний бюджет у $870 млрд (114,38 трлн ієн) на новий фінансовий рік, який включає найбільші військові витрати за всю історію.

Про це повідомляє японське видання Kyodo.

Це зроблено з метою посилення обороноздатності країни через загрози безпеки з боку сусідів та підтримки економіки, яка бореться з інфляцією.

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На оборону закладено 6,82 трлн ієн ($51 млрд)- це найбільший показник за всю історію.

Як пише видання, фінансовий 2023 рік знаменує собою початок п’ятирічного періоду, спрямованого на фундаментальне оновлення оборонного потенціалу країни. За цей період загалом буде витрачено 43 трлн ієн, щоб впоратися з дедалі більш зухвалим Китаєм, а також ядерною небезпекою з боку Північної Кореї і нестабільною поведінкою Росією.

Уряд прем’єр-міністра Фуміо Кісіда має намір подвоїти річний оборонний бюджет до приблизно 2% ВВП у порівнянні з нинішнім 1%, дотримуючись при цьому свого повоєнного пацифістського кредо.