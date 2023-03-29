Кидають каміння і пляшки в поліцейських: у Франції спалахнули сутички

Березень, 28 в 23:35

У Франції спалахнули масштабні протести проти пенсійної реформи. У Парижі, Ліоні, Нанті та Бордо розпочалися сутички з поліцією.

За даними французьких видань, протестувальники використовують димові гранати та сміттєві баки для барикад. Перші випадки заворушень під час акцій протесту зафіксовано на бульварі Вольтер у Парижі.

На кадрах, які публікують французькі ЗМІ, можна побачити, як учасники протесту, найчастіше в чорних масках на обличчі, кидають каміння і пляшки в поліцейських, використовують петарди й димові шашки, підпалюють рекламні щити. Вже є затримані особи.

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За оцінками профспілки Загальна конфедерація праці (CGT), на вулиці Парижа вийшли близько 450 тис. людей. Тиждень тому на аналогічній акції протесту кількість учасників становила приблизно 800 тис. осіб.

У Бордо протестувальники минулого тижня підпалили вхід до мерії, у Тулузі та Ліоні – влаштували погроми. У французькій столиці було зафіксовано понад 900 випадків підпалу міського майна.