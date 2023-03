Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав своїх вчених-ядерників збільшити виробництво збройового матеріалу для виготовлення бомб та нарощування ядерного арсеналу країни.

За повідомленням місцевого державного інформаційного агентства ЦТАК, Кім Чен Ин відвідав Науково-дослідний інститут ядерної зброї, де оглянув різні види ядерних боєголовок, ознайомився з планами щодо ядерних контратак та з технологіями встановлення боєголовок на балістичні ракети.

Кім Чен Ин оголосив, що Північна Корея має бути готовою до застосування ядерної зброї “будь-коли і будь-де”.

Кім Чен Ин стверджує, що нарощування ядерних сил має на меті “захист безпеки” його країни, “миру та стабільності в регіоні”, а ядерна зброя КНДР начебто не спрямована проти інших країн.

На думку Кім Чен Ина, “постійна і повна готовність до використання ядерної зброї в будь-який час, у будь-якому напрямку” змусить “ворогів” боятися Північну Корею.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un inspected a range of nuclear warheads at the Nuclear Weapons Research Institute, according to state media on Tuesday, urging increased production.

