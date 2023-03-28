Березень, 28 в 12:56

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав своїх вчених-ядерників збільшити виробництво збройового матеріалу для виготовлення бомб та нарощування ядерного арсеналу країни.

За повідомленням місцевого державного інформаційного агентства ЦТАК, Кім Чен Ин відвідав Науково-дослідний інститут ядерної зброї, де оглянув різні види ядерних боєголовок, ознайомився з планами щодо ядерних контратак та з технологіями встановлення боєголовок на балістичні ракети.

Кім Чен Ин оголосив, що Північна Корея має бути готовою до застосування ядерної зброї “будь-коли і будь-де”.

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У зв’язку з цим лідер КНДР закликав наростити “виробництво збройових ядерних матеріалів” для реалізації планів зі “збільшення запасу ядерної зброї в геометричній прогресії”.

Кім Чен Ин стверджує, що нарощування ядерних сил має на меті “захист безпеки” його країни, “миру та стабільності в регіоні”, а ядерна зброя КНДР начебто не спрямована проти інших країн.

На думку Кім Чен Ина, “постійна і повна готовність до використання ядерної зброї в будь-який час, у будь-якому напрямку” змусить “ворогів” боятися Північну Корею.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un inspected a range of nuclear warheads at the Nuclear Weapons Research Institute, according to state media on Tuesday, urging increased production. More @nknewsorg soon pic.twitter.com/RU9gDxgC1V — NK NEWS (@nknewsorg) March 27, 2023

Kim Jong Un inspects warheads as part of push to produce more nuclear material https://t.co/oLYFLZkN8s pic.twitter.com/EOTZzGQMwR — Chad O’Carroll (@chadocl) March 28, 2023

Ці загрозливі заяви пролунали на тлі прибуття до Південної Кореї авіаносної групи ВМС США для проведення спільних військових навчань.

Останнім часом КНДР активізувала запуски ракет (зафіксовано близько семи пусків лише за місяць).

У понеділок, 27 березня, Збройні сили Північної Кореї провели стрільби, імітуючи ядерну атаку з використанням тактичних балістичних ракет. Ракети були оснащені імітаторами ядерних боєголовок і вибухнули на висоті 500 метрів над морськими цілями.

Крім того, в Пхеньяні стверджують, що провели друге успішне випробування нового підводного ударного безпілотника з ядерним зарядом, здатного викликати “радіоактивне цунамі” для знищення ворожих суден та портів. Аналітики, однак, скептично ставляться до цього оголошення.

Північна Корея минулого року закріпила власний ядерний статус без права на перемовини про денуклеаризацію. Пхеньян надав собі право на “превентивні удари” по супротивнику. Нещодавно Кім Чен Ин закликав до суттєвого збільшення виробництва зброї, включно з тактичною ядерною зброєю.

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Джерело: ЦТАК