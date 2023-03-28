Березень, 28 в 7:33

Німецька прокуратура провела обшук у будинку двох проросійських активістів у пошуках доказів того, що ця пара збирала гроші на купівлю рацій для російських солдатів, які воюють в Україні.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

За даними слідства, Макс Шлунд і його партнерка Олена Колбаснікова передали кошти, зібрані від прихильників у Німеччині, підрозділу російської армії, і на ці гроші було придбано рації, навушники та телефони.

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Санкції Європейського Союзу забороняють постачати або фінансувати купівлю певних товарів для російських військових. До списку заборонених товарів входить радіообладнання.

Згідно з німецьким законодавством, за порушення санкцій може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

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Представник прокуратури Кельна Ульф Віллун розповів, що в будинку пари правоохоронці вилучили комп’ютери та теки з письмовими документами.

Вилучене вивчатимуть, щоб оцінити, чи порушили Шлунд і Колбаснікова параграф 18 Закону про зовнішню торгівлю та платежі Німеччини, який встановлює покарання за порушення міжнародних санкцій.