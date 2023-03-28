ЄС шукає спосіб блокувати імпорт російського скрапленого газу – Bloomberg

Березень, 28 в 12:07

У Брюсселі 28 березня відбудеться зустріч міністрів енергетики країн-членів ЄС, під час якої планують схвалити пропозицію щодо надання урядам держав Євросоюзу можливості тимчасово забороняти російським експортерам заздалегідь бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для постачання скрапленого газу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на документ, який потрапив у розпорядження агентства.

– Хоча окремі уряди все ще потребуватимуть консультацій, зокрема з іншими країнами ЄС та Єврокомісією, для використання цього механізму, цей інструмент може продовжити зменшувати потік енергоносіїв з Росії, – наголошує видання.

Цей регламент також потребуватиме схвалення з боку Європарламенту, який запропонував власний механізм скорочення імпорту російського газу.

Зараз дивляться

За надання країнам ЄС нових повноважень з блокування імпорту скрапленого газу з РФ виступають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Естонія.

Нещодавно глава енергетичного відомства ЄС Кадрі Сімсон закликала припинити поставки російського СПГ. За її словами, компанії не повинні продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних.

Іспанія, яка є найбільшим покупцем російського скрапленого газу в ЄС, попросила компанії цього року не підписувати нові контракти з РФ.