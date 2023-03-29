Пентагон готується до космічної війни через потенційні загрози з боку Китаю та Росії – ЗМІ

Березень, 29 в 14:51

У США викликає занепокоєння те, що Китай і РФ розгортають лазери, які здатні виводити з ладу супутники й порушувати військові та цивільні комунікації.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

На тлі зростання потенційних загроз з боку цих країн Міноборони США почало готувати Космічні сили до можливого конфлікту з Китаєм і Росією у космосі.

Зараз дивляться

– Білий дім вже запропонував збільшити річний бюджет Космічних сил на $4 до $30 млрд. Ця сума перевищила фінансування інших підрозділів американських збройних сил. Крім того, вперше до статті витрат на Космічні сили була включена купівля тренажерів для підготовки військових підрозділу до можливих бойових дій, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, головним елементом військових контрактів Космічних сил на запуск ракет буде їхній захист від атак Китаю.

За словами керівників підрозділу, мета цих заходів – захистити супутники від обладнання супротивника, а також зробити їх менш сприйнятливими до лазерів і глушіння з космосу або з землі.