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Пентагон готується до космічної війни через потенційні загрози з боку Китаю та Росії – ЗМІ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Пентагон готується до космічної війни через потенційні загрози з боку Китаю та Росії – ЗМІ
Фото: Depositphotos

У США викликає занепокоєння те, що Китай і РФ розгортають лазери, які здатні виводити з ладу супутники й порушувати військові та цивільні комунікації.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ). 

На тлі зростання потенційних загроз з боку цих країн Міноборони США почало готувати Космічні сили до можливого конфлікту з Китаєм і Росією у космосі. 

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– Білий дім вже запропонував збільшити річний бюджет Космічних сил на $4 до $30 млрд. Ця сума перевищила фінансування інших підрозділів американських збройних сил.

Крім того, вперше до статті витрат на Космічні сили була включена купівля тренажерів для підготовки військових підрозділу до можливих бойових дій, – йдеться у повідомленні. 

Як пише видання, головним елементом військових контрактів Космічних сил на запуск ракет буде їхній захист від атак Китаю.

За словами керівників підрозділу, мета цих заходів – захистити супутники від обладнання супротивника, а також зробити їх менш сприйнятливими до лазерів і глушіння з космосу або з землі.

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Джерело: The Wall Street Journal
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