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Рано чи пізно доведеться відповідати: Верещук назвала прізвища росіян, які всиновили вкрадених в Україні дітей

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ірина Верещук
Фото: Офіс президента

Вивозити з України дітей-сиріт та передавати на усиновлення російським громадянам – це незаконно. Всім так званим російським прийомним батькам чи опікунам доведеться відповідати за скоєні злочини.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, особливо бридко – це коли люди ще й публічно хваляться тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей.

– Вкотре нагадую всім російським “прийомним батькам” і “опікунам”: вам рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як і причетним російським чиновникам – великим і маленьким, – наголосила вона.

Верещук зазначила, що про цих осіб знають українські та міжнародні правоохоронні органи. Серед них – жителі Московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Серіков, Марина Марченко та інші.

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– Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених з України сиріт. Наполегливо рекомендую російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій, – заявила Верещук.

Вона вимагає від російських посадовців передати українській стороні всіх наших дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

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