ЄС планує створити новий орган, який контролюватиме виконання санкцій проти РФ

Березень, 29 в 16:46

Європейський Союз планує запустити проєкт з дев’ятьма країнами-членами, щоб виявити прогалини в режимі санкцій проти Росії і поліпшити координацію між національними урядами під час застосування санкцій.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяви офіційних осіб ЄС.

Повідомляється, що партнерство між Єврокомісією та національними урядами, які нині відповідають за дотримання санкцій, може стати передумовою для створення нового органу ЄС, який координуватиме нагляд за санкціями.

Зараз дивляться

Нідерланди закликали до створення механізму на рівні ЄС, який би гарантував, що уряди й компанії не ухиляються від десяти раундів санкцій ЄС проти Москви.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила минулого четверга, що наступний пакет заходів, який вдарить по російській економіці, здебільшого стосуватиметься обходу санкцій і того, “як ми можемо піти проти них”.

Представники ЄС заявили, що новий проєкт, який триватиме два роки, починаючи приблизно з червня, стане першим випадком, коли виконавча влада блоку надасть державам-членам конкретні ресурси для забезпечення дотримання санкцій у такому масштабі.

Група визначить органи влади, відповідальні за заморожування активів, обмінюватиметься передовим досвідом і покращуватиме його імплементацію. Комісія надасть експертизу своєї команди з фінансових послуг і покриє витрати на додаткову підтримку з боку Ради Європи, яка не є інституцією ЄС.

У проєкті беруть участь Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія.