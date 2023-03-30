Березень, 30 в 13:55

Міністри закордонних справ країн Бухарестської дев’ятки проведуть зустріч 30-31 березня у польському місті Лодзь.

Головними темами для обговорення буде європейська безпека, російська агресія та підтримка України Північноатлантичним союзом.

Зустріч відбудеться перед майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі, в якому візьмуть участь представники Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.

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Зазначимо, що Бухарестська дев’ятка – це регіональна ініціатива Польщі та Румунії, спрямована на узгодження позицій та обмін думками країн східного флангу НАТО з питань безпеки.

Формулу консультацій між цими дев’ятьма країнами було відкрито зустріччю президентів у Варшаві у 2014 році. У листопаді 2015 року у Бухаресті країни Центральної та Східної Європи підписали спільну декларацію.

Джерело: МЗС Польщі

Фото: МЗС Польщі