Березень, 31 в 16:24

Уряд Австралії запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили семеро так званих чиновників із тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє австралійське інформаційне агентство Australian Associated Press.

Санкції запроваджені проти росіян, які обіймають “регіональні керівні посади” в найбільшому місті на захопленому півострові – Севастополі.

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Серед російських чиновників, які потрапили під обмеження, – так звані губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова та заступник голови виборчої комісії та депутати. Як відомо, так званим “губернатором” тимчасово окупованого РФ Севастополя є Михайло Развожаєв.

Нові санкції включають заборону на в’їзд до Австралії.

Агентство нагадує, що Росія незаконно захопила український Крим у 2014 році. Міжнародна спільнота не визнала ні анексії, ні легітимності окупаційної “влади” на півострові.

Загалом Австралія вже запровадила санкції проти понад 1 тис. осіб після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого 2022 року.

У грудні минулого року уряд Австралії запровадив санкції у відповідь на порушення прав людини в Ірані, Росії, а також через вторгнення в Україну. Під обмеження потрапили 13 осіб та дві організації.

24 лютого, в річницю повномасштабної війни в Україні, австралійський уряд оголосив про нові санкційні обмеження щодо РФ. Персональні санкції та заборона на поїздки охопили 90 осіб, а адресні фінансові санкції – 40 організацій.

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Джерело: Australian Associated Press