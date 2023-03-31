Це сигнал про невдалу зустріч Путіна і лідера КНР: Зеленський про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі
Фото: Офіс президента
Розміщення Російською Федерацією тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Молдови та прем’єр-міністрами Хорватії, Словенії, Словаччини у Києві.
– Сигнал про те, що Росія розміщуватиме ядерну зброю на території Білорусі, свідчитиме про невдалу зустріч (президента Росії Володимира Путіна. – Ред.) з Китаєм, – переконаний Зеленський.
За словами президента, Україна працює над текстом резолюції щодо Спецтрибуналу над Російською Федерацією на майданчику Організації Об’єднаних Націй.
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