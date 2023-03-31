Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Це сигнал про невдалу зустріч Путіна і лідера КНР: Зеленський про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Розміщення Російською Федерацією тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Молдови та прем’єр-міністрами Хорватії, Словенії, Словаччини у Києві.

– Сигнал про те, що Росія розміщуватиме ядерну зброю на території Білорусі, свідчитиме про невдалу зустріч (президента Росії Володимира Путіна. – Ред.) з Китаєм, – переконаний Зеленський.

За словами президента, Україна працює над текстом резолюції щодо Спецтрибуналу над Російською Федерацією на майданчику Організації Об’єднаних Націй.

Зараз дивляться
Читайте
Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти РФ на майданчику ООН – Зеленський

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка