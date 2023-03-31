Березень, 31 в 15:17

Європейська комісія повідомила, що обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель достатньо обмежило доступ Кремля до доларової валюти.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Зараз більшість країн Великої сімки не готові ще знизити ціновий поріг російської нафти.

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У звіті Міжнародного енергетичного агентства зазначається, що механізм лімітування верхнього порогу ціни досягнув своїх цілей – зменшив доходи Москви і утримав світові ціни на нафту від різкого зростання.

Середня експортна ціна російської нафти становила 52,48 долара за барель, без урахування витрат на транспортування і страхування. За даними МЕА, основна експортна марка нафти Росії Urals продавалася в Чорному морі за $45,27, тоді як такі марки, як ESPO, Sakhalin та Sokol, які експортуються з Азії, торгувалися вище порогового рівня.

Раніше Велика сімка домовилася переглянути рівень цін у середині березня, а законодавство ЄС передбачає, що пороговий рівень має бути на 5% нижче середньоринкових цін. Саме тому група країн-членів ЄС, зокрема Польща та Естонія, наполягала на зниженні порогу ціни на російську нафту.

Варто зауважити, що Росія може вільно транспортувати і продавати нафту за будь-яку ціну, якщо вона не користується послугами і суднами Великої сімки (G7) і ЄС.