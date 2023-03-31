Найближчими днями Фінляндія офіційно стане членом НАТО – Столтенберг

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Туреччина схвалила Фінляндії на вступ у НАТО. Північноєвропейська країна найближчими днями офіційно стане 31-м членом Альянсу.

Про це у п’ятницю оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії.

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– Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО – сильнішим, – сказав Столтенберг.

Генсек також розповів, що вже привітав фінського президента Саулі Нііністьо з цією історичною подією.

#Finland ???????? will formally join our Alliance in the coming days.

Their membership will make Finland safer & #NATO stronger. I look forward to also welcoming #Sweden ???????? as a full member of the NATO family as soon as possible. —@jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX — Oana Lungescu (@NATOpress) March 31, 2023

Нагадаємо, 27 березня уряд Угорщини схвалив приєднання Фінляндії до НАТО, вирішальне рішення залишалось за Туреччиною.