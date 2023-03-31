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Найближчими днями Фінляндія офіційно стане членом НАТО – Столтенберг

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Найближчими днями Фінляндія офіційно стане членом НАТО – Столтенберг
Фото: Pixabay

Туреччина схвалила Фінляндії на вступ у НАТО. Північноєвропейська країна найближчими днями офіційно стане 31-м членом Альянсу. 

Про це у п’ятницю оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. 

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– Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО – сильнішим, –  сказав Столтенберг.

Генсек також розповів, що вже привітав фінського президента Саулі Нііністьо з цією історичною подією.

Нагадаємо, 27 березня уряд Угорщини схвалив приєднання Фінляндії до НАТО, вирішальне рішення залишалось за Туреччиною.

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